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"Шереметьево" в 2021 году запланировало начать реконструкцию терминала F

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в 2021 году планирует начать реконструкцию терминала F, сообщил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.

"В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания – экстерьер сохранится в нынешнем виде", - сказал Никулин журналистам. В частности, по его словам, будет произведена замена багажной системы.

Сначала будет завершена реконструкция F, после этого, в мае следующего года, МАШ планирует возобновить работу международного терминала С, добавил Никулин. Терминал С был закрыт в марте прошлого года на фоне решения правительства РФ ограничить международные рейсы из-за COVID-19.

Международный терминал F был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южной части "Шереметьево" рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией "Аэроэкспресса" (в северной части находятся терминалы B и C).

Реконструкцию F с 2021 года гендиректор МАШ Михаил Василенко анонсировал в 2018-м. Правда, тогда он говорил, что перед этим будет построена вторая очередь терминала C – "чтобы была площадь, в которой бы иностранные пассажиры могли спокойно разместиться".

Совладелец, глава совета директоров МАШ Александр Пономаренко сообщал в начале 2020 года, что открытие С-2 перенесено на 2026-й, новые сроки реконструкции F в МАШ не называли. В последнем опубликованном МАШ годовом отчете говорилось, что строительство C-2 и реконструкция F перенесены и вовсе на 2030-е годы.

"Шереметьево" – крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания – "Аэрофлот". В прошлом году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, пассажиропоток аэропорта упал на 60%, до 19,6 млн человек.

Аэропорт контролирует ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% – у "Аэрофлота", 1,05% – у менеджмента МАШ.

Шереметьево

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