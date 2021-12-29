"Шереметьево" с 30 декабря закрывает терминал F на реконструкцию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" с 30 декабря закрывает терминал F на реконструкцию.

"С 0 часов 00 минут 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров", - говорится на сайте аэропорта.

Ранее в декабре "Шереметьево" объявило конкурс на реконструкцию своего самого старого терминала F. Терминал планируется переоснастить только внутри, следует из материалов закупки. В нынешнем виде F предназначен для обслуживания международных рейсов - после реконструкции в нем также появятся зоны внутренних вылетов, а также для пассажиров стран ЕАЭС. Пропускная способность терминала должна вырасти с текущих 8 млн до 12,6 млн пассажиров в год.

Подготовка к реконструкции F началась в 2021 году. Согласно конкурсной документации, работы должны быть завершены до мая 2023 года.

Международный терминал F был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южной части "Шереметьево" рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией "Аэроэкспресса" (в северной части находятся терминалы B и C).

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания - "Аэрофлот". В прошлом году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, пассажиропоток аэропорта упал на 60%, до 19,6 млн человек. В январе-ноябре этого года "Шереметьево" обслужило 28,3 млн человек (-39% к 2019 году, +53% к 2020 году).