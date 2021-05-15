Сотня мигрантов устроили драку в Петербурге

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек доставили в полицию после массовой драки в Приморском районе Петербурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительной информации, накануне вечером на пересечении улиц Вербная и Репищева подрались около 100 мигрантов. Очевидцы сообщили, что в руках у них были арматура и дубинки.

Прибывшие на место полицейские увезли в отдел для разбирательства 45 человек, добавил источник. Подробности уточняются.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" пока не располагает.