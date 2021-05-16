Шестерых мигрантов задержали в Петербурге после массовой драки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге после массовой драки мигрантов в Приморском районе города, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что производство ведется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В качестве подозреваемых задержаны шестеро приезжих из Средней Азии. Большинство из них работают на стройке, сообщают в полиции.

Уточняется, что в результате инцидента есть пострадавший - 33-летний мигрант, избитый в момент инцидента на автобусной остановке на Вербной улице.

В минувшую пятницу в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение о массовой драке мигрантов на пересечении улиц Вербная и Репищева. По информации очевидцев, в потасовке участвовали около ста человек, в руках у них были арматура и дубинки. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что прибывшие на место полицейские увезли в отделы для разбирательства 45 человек.