Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:10Заразились
на 16.05В России 4 940 245+8 554В мире 162 208 037+313 829

Шестерых мигрантов задержали в Петербурге после массовой драки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге после массовой драки мигрантов в Приморском районе города, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что производство ведется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В качестве подозреваемых задержаны шестеро приезжих из Средней Азии. Большинство из них работают на стройке, сообщают в полиции.

Уточняется, что в результате инцидента есть пострадавший - 33-летний мигрант, избитый в момент инцидента на автобусной остановке на Вербной улице.

В минувшую пятницу в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение о массовой драке мигрантов на пересечении улиц Вербная и Репищева. По информации очевидцев, в потасовке участвовали около ста человек, в руках у них были арматура и дубинки. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что прибывшие на место полицейские увезли в отделы для разбирательства 45 человек.

Петербург

Новости по теме

Новости

В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ до конца года заработает общая система с данными из разных реестров и баз

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 мая

Что произошло за день: суббота, 15 мая

Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве

Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом

Прекращено дело бизнесмена, давшего взятку экс-помощнице Дворковича

Прекращено дело бизнесмена, давшего взятку экс-помощнице Дворковича

В США бывший спецназовец получил срок за шпионаж в пользу России

Пандемия коронавируса

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');