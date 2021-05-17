Три человека пострадали при столкновении двух лодок в Астраханской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате столкновения двух маломерных судов в Астраханской области в воскресенье вечером, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, на реке Гандурино в Камызякском районе лодка "Крым" с шестью людьми на борту столкнулась с пластиковой лодкой "ЛР-650", в которой было два человека.

"На 23:00 (мск) лодка "Крым" извлечена из воды. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия", - добавили в МЧС.

Ранее в воскресенье сообщалось о столкновении двух катеров на реке Каюковка под Саратовом, в результате которого погибли два человека.