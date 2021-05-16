Под Саратовом погибли два человека из-за столкновения на реке катеров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами столкновения двух катеров на реке Каюковка в Саратовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона в воскресенье.

Трагедия произошла в 13:18 по местному времени.

"В одном катере было два человека, мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, они не пострадали, находятся на берегу", - рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Река Каюковка - одна из протоков Волги в районе Саратова.