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Под Саратовом погибли два человека из-за столкновения на реке катеров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами столкновения двух катеров на реке Каюковка в Саратовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона в воскресенье.

Трагедия произошла в 13:18 по местному времени.

"В одном катере было два человека, мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, они не пострадали, находятся на берегу", - рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Река Каюковка - одна из протоков Волги в районе Саратова.

Саратовская область Каюковка

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