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"Известия" узнали о предложении Голиковой расширить применение маткапитала

Вице-премьер предлагает распространить его на образовательные услуги ИП и строительство домов до достижения ребенком трех лет

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова обратилась к президенту России с предложением расширить направления использования материнского капитала, сообщает газета "Известия" со ссылками на источники.

По словам собеседников издания, Голикова предлагает изменить правила применения маткапитала по двум направлениям:

- разрешить семьям использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это можно делать, когда ребенку исполнится три года);

- разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.

При согласии главы государства Голикова планирует дать министерству труда и соцзащиты РФ поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения, заявили собеседники издания.

В Минтруде "Известия" уточнили, что пока к ним не поступали поручения по подготовке соответствующих изменений.

Татьяна Голикова Минтруда РФ

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