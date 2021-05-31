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Медведев допустил расширение использования маткапитала еще на 3 позиции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Использование материнского капитала возможно расширить на ремонт жилья, покупку машины и подключение бытового газа, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Целевое использование материнского капитала с каждым годом расширялось и расширялось (...) Вы назвали три позиции: ремонт квартиры, приобретение автомобиля и газовое оборудование. Сейчас у меня уже нет особых сомнений, мы, конечно, попросим коллег это все проработать, коллег в правительстве повнимательнее к этому отнестись, и коллег в парламенте. Просил бы специально это взять на контроль Андрея Анатольевича (Турчака, зампреда Совета Федерации - ИФ) на контроль по линии верхней палаты", - сказал Медведев на форуме "Большой семейный совет" в понедельник.

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По его словам, для жителей сельской местности покупка и установка газового и нагревательного оборудования может быть крайне затратна.

Также Медведев поддержал предложение об обязательном размещении в такси детских кресел и запрете взимать дополнительную плату за перевозку маленьких детей.

"Приведи машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться. Это совершенно нормально, мы привыкли, что практически во всех кафе есть специальные столики, специальные кресла для детей. Здесь должно быть то же самое, причем бесплатно, естественно", - отметил председатель "Единой России".

Он назвал дискриминационной ситуацию, когда перевозка ребенка обходится дороже, чем проезд для взрослого.

В феврале глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов также предлагал использовать средства из маткапитала для ремонта жилья. Президент РФ Владимир Путин обещал рассмотреть эту идею.

Летом 2020 года со ссылкой на данные Минтруда сообщалось, что подавляющее большинство российских семей тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. Вместе с тем, средства маткапитала можно направить и на другие цели, в том числе на покупку средств реабилитации инвалидов, образование и на формирование накопительной части пенсии матери.

Дмитрий Медведев

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