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Возбуждено уголовное дело из-за гибели детей при пожаре под Иркутском

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей при пожаре в частном доме в деревне Большая Заимка Иркутской области, сообщило в понедельник следственное управление СКР по региону.

"По версии следствия, 15 мая в частном жилом доме, расположенном в д. Большая Заимка Заларинского района, произошло возгорание. В результате пожара погибли двое детей 2-х и 4-х лет", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в момент возгорания родители детей находились в зимовье, заметив дым, они вынесли дочерей из дома, но спасти их не удалось.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем.

По факту инцидента возбуждено дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В областном управлении МЧС сообщили, что родители девочек вместе с двумя старшими детьми находились в летней постройке рядом с домом, где готовили еду. Когда взрослые, войдя в дом, обнаружили плотное задымление, принялись искать детей и нашли их уже без признаков жизни.

Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стала детская шалость с огнем. В доме в спальне горели вещи на кровати. Общая площадь пожара составила 6 кв. м, он был потушен до прибытия пожарных. Информация о возгорании поступила в 17:04 (12:04 по Москве).

Известно, что семья характеризуется положительно, на учетах не состоит.

В свою очередь прокуратура региона сообщила, что по факту произошедшего проводится проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних.

Иркутская область СКР

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