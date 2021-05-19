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Три человека стали жертвами ночного пожара в Новосибирске

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Две женщины и мужчина стали жертвами ночного пожара в Ленинском районе Новосибирска, сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

"Данные о личности и возрасте погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, сообщение о пожаре в двухэтажном доме в на ул. Фасадная поступило в 01:43 по местному времени в среду. На момент прибытия первых пожарных расчетов открытым огнём горела одна из квартир на втором этаже.

В течение получаса сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. м, горели домашние вещи и коридор по всей площади. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек из них один ребенок, они не пострадали. Из горящей квартиры пожарные эвакуировали без признаков жизни двух женщин и мужчину, пострадавших передали бригадам скорой медицинской помощи. Всего на происшествие реагировали 36 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 28 человек и 8 единиц техники.

Новосибирск

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