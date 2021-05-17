Площадь нефтеразлива на месторождении "ЛУКОЙЛ-Коми" составила 1,3 га

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Росприроднадзор оценил площадь нефтеразлива на Ошском месторождении, которое разрабатывает "ЛУКОЙЛ-Коми", примерно в 1,3 га.

"Площадь загрязненных земель из-за аварии порядка 1,3 га, еще 0,3 га земель нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем "пролитого" (нефтесодержащей жидкости, НСЖ - ИФ) на грунт - порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Данные предварительные, узлов учета нигде нет, и все мы считаем расчетным методом", - сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram-аккаунте.

Она уточнила, что содержание нефти в НСЖ обычно составляет 40-50%.

"Итог - добыча на этой части месторождения остановлена, работает техника и множество людей, в том числе мы и наши лаборатории, СК РФ и прокуратура. Природа опять пострадала, и мы пойдем как с расчетами ущербов, так и с наказаниями виновных. Будем не один месяц разбираться, и, возможно, опять в суде доказывать, что за ущерб природе надо платить",- заявила Радионова.

По факту разлива Росприроднадзор возбудил два административных дела по статьям 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов) и 8.16 (порча земель) КоАП РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Как сообщалось, 11 мая на реке Колва в Усинске (Коми, граничит с НАО) образовалась радужная пленка. Источником загрязнения - нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения (оператор - "ЛУКОЙЛ-Коми") - приостановил работу. В муниципалитете был объявлен режим ЧС. "ЛУКОЙЛ-Коми", со своей стороны, заявлял, что утечка нефтесодержащей жидкости произошлав результате разгерметизации трубопровода в НАО. По данным компании, ведутся работы по устранению утечки.

Между тем, сотрудники Ростехнадзора установили, что аварийный нефтесборный коллектор не удовлетворяет требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации. Также на объекте не была обеспечена закрытая система сбора, полная герметичность и сохранность продукции. По итогам осмотра Ростехнадзор оформил протокол по ч.1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Служба сообщала, что направила материалы в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа для принятия решения о приостановке эксплуатации опасного производственного объекта.