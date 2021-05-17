Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Площадь нефтеразлива на месторождении "ЛУКОЙЛ-Коми" составила 1,3 га

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Росприроднадзор оценил площадь нефтеразлива на Ошском месторождении, которое разрабатывает "ЛУКОЙЛ-Коми", примерно в 1,3 га.

"Площадь загрязненных земель из-за аварии порядка 1,3 га, еще 0,3 га земель нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем "пролитого" (нефтесодержащей жидкости, НСЖ - ИФ) на грунт - порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Данные предварительные, узлов учета нигде нет, и все мы считаем расчетным методом", - сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram-аккаунте.

Она уточнила, что содержание нефти в НСЖ обычно составляет 40-50%.

"Итог - добыча на этой части месторождения остановлена, работает техника и множество людей, в том числе мы и наши лаборатории, СК РФ и прокуратура. Природа опять пострадала, и мы пойдем как с расчетами ущербов, так и с наказаниями виновных. Будем не один месяц разбираться, и, возможно, опять в суде доказывать, что за ущерб природе надо платить",- заявила Радионова.

По факту разлива Росприроднадзор возбудил два административных дела по статьям 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов) и 8.16 (порча земель) КоАП РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Как сообщалось, 11 мая на реке Колва в Усинске (Коми, граничит с НАО) образовалась радужная пленка. Источником загрязнения - нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения (оператор - "ЛУКОЙЛ-Коми") - приостановил работу. В муниципалитете был объявлен режим ЧС. "ЛУКОЙЛ-Коми", со своей стороны, заявлял, что утечка нефтесодержащей жидкости произошлав результате разгерметизации трубопровода в НАО. По данным компании, ведутся работы по устранению утечки.

Между тем, сотрудники Ростехнадзора установили, что аварийный нефтесборный коллектор не удовлетворяет требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации. Также на объекте не была обеспечена закрытая система сбора, полная герметичность и сохранность продукции. По итогам осмотра Ростехнадзор оформил протокол по ч.1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Служба сообщала, что направила материалы в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа для принятия решения о приостановке эксплуатации опасного производственного объекта.

ЛУКОЙЛ Коми Росприроднадзор

Новости

Кремль скептически отнесся к идее обмена Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Телефонные мошенники стали чаще представляться сотрудниками МВД или ЦБ

Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге покинут Россию до 19 мая

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Пандемия коронавируса

Предельная отпускная цена вакцины "Спутник Лайт" составит 342,36 руб.

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');