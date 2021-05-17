Глава Коми заявил, что на месте разлива нефти не нашли превышений ПДК

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ на месте разлива нефти в Коми не зафиксировано. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.

"У нас не было за все время ни одного превышения ПДК. Единственное превышение ПДК было у Роспотребнадзора, когда они брали (пробы) в месте, где работала техника, где был сделан искусственный затон. Понятно, что там вместо 0,1 по ПДК 0,4 показали пробы воды. А все пробы, которые брались ниже по течению, выше по течению в Колве, Усе и Печоре превышений ПДК не выявили", - сказал Уйба.

По его словам, уже собрано более 120 тонн отходов. "Понятно, что, собрав отходов 120 тонн, в том числе с вкраплениями нефти, конечно, мы считаем, что основные объемы мы собрали", - отметил Уйба.

Он добавил, что в течение недели специалисты будут завершать работу на реке Колве. "В основном это сегодня уже отмывка береговой линии, кустов, кустарников, на которых могли эти нефтесодержащие отходы остаться. На реке практически все мероприятия закончены", - добавил глава Коми.

Утечка нефти была обнаружена 11 мая. Причиной стала разгерметизация трубопровода на Ошском месторождении (оператор - "ЛУКОЙЛ-Коми") в Ненецком автономном округе (НАО). В тот же день на реке Колва в Усинске (Коми, граничит с НАО) образовалась радужная пленка. Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения приостановил работу. В Усинске, а также Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми объявлен режим ЧС.

Глава Коми сообщал, что на территории республики разлилось от 6 до 7 тонн нефти. По его словам, сбор нефтепродуктов займет 2-3 недели. Он также заверял, что угрозы обитающей в Колве рыбе нет.

Пресс-служба администрации Усинска со ссылкой на "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщала, что из-за разгерметизации нефтепровода в НАО разлилось, по предварительной оценке, 90 тонн нефтепродуктов.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, сообщала, что на грунт вылилось порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку.

По факту разлива нефтепродуктов из-за разгерметизации напорного нефтепровода следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).