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Горнолыжный сезон на "Эльбрусе" продлили до конца мая из-за обилия снега

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Большое количество снега в горах Кабардино-Балкарии позволило продлить горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" до конца мая, сообщает АО "Курорты Северного Кавказа".

Отмечается, что снега на высочайшей горе Европы достаточно, чтобы подготовить качественные трассы. Для катания открыта зона от станции канатной дороги "Гара-Баши" на высоте 3 847 м до станции "Старый Кругозор" на высоте 3 тыс. метров. Общая протяженность доступных трасс – почти 10 км.

Горнолыжный сезон изначально планировали закрыть 16 мая. Теперь администрация курорта отмечает, что точная дата окончания сезона пока неизвестна и будет зависеть от погоды.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.

Кабардино-Балкария Эльбрус Курорты Северного Кавказа

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