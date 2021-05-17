Экс-гендиректор Центра имени Хруничева получил пять лет колонии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего гендиректора космического научно-производственного центра (КНПЦ) имени Хруничева Александра Селиверстова за растрату в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СКР. Гособвинение просило для него шесть лет колонии.

Подчинявшиеся Селиверстову заместители директора Ракетно-космического завода Виктор Ларин и Юрий Яковлев приговорены к 4,5 года колонии.

Все трое признаны виновными в растрате имущества с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Следствие и суд установили, что с 2011 по 2013 годы подсудимые ради хищений заключили неправомерные договоры поставок металлопродукции с посредником – ООО "Компания МеталлРесурс" по существенно завышенным ценам, с наценкой, достигавшей 102%. В результате Центру имени Хруничева был причинен ущерб, превысивший 108 млн рублей.

Сделки с "Компанией МеталлРесурс" были заключены "в нарушение требований законов о закупках товаров отдельными видами юридических лиц, без учёта альтернативных предложений и надлежащего проведения конкурентных закупочных процедур, вопреки негативным оценкам профильных подразделений ФГУП "ГКНПЦ им. Хруничева"", говори тся в пресс-релизе.

Скрывшийся от следствия руководитель "Компании МеталлРесурс" Руслан Уразгильдеев объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.