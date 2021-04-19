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Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-гендиректора Центра Хруничева

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило Дорогомиловский суд приговорить к шести годам колонии общего режима бывшего гендиректора космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева Александра Селиверстова, обвиняемого в особо крупной растрате, и оштрафовать его на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор также попросил лишить Селиверстова права в течение трех лет занимать руководящие должности.

Для двоих бывших заместителей Селиверстова - Виктора Ларина и Юрия Яковлева - гособвинение запросило по пять лет колонии общего режима со штрафами по 400 тысяч руб. каждому и лишением обоих права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Суд огласит приговор 14 мая.

Селиверстов, Ларин и Яковлев обвиняются в растрате в особо крупных размерах. По версии следствия, они создали организованную группу, заключили с компанией "МеталлРесурс" договоры о поставке металло- и кабельной продукции по завышенным ценам и с 2011 по 2015 год похитили более 108 млн рублей у Центра Хруничева.

Селиверстов возглавлял Центр Хруничева в 2012-2014 годах. Он сменил на этом должности Владимира Нестерева - фигуранта другого уголовного дела, о растрате более 5 млрд рублей.

Александр Селиверстов Центр Хруничева Дорогомиловский суд Москва Виктор Ларин Юрий Яковлев Металлресурс

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