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На мемориал "Александр Невский с дружиной" на Чудском озере потратят 112 млн руб.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 110 млн рублей на создание в Псковской области мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной".

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации в понедельник, в 2021 году из резервного фонда президента Минкультуры РФ будет выделено 112 млн рублей для предоставления их Российскому военно-историческому обществу.

Эти деньги пойдут на возмещение затрат, связанных с созданием мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва Гдовского района Псковской области, а также с организацией и проведением мероприятий, приуроченных к открытию комплекса.

В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах РФ. В восьми регионах, непосредственно связанных с жизнью князя, в том числе в Псковской области, программа будет особенно насыщенной.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Он одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.

Путин накануне назвал Александра Невского одним из самых выдающихся, ярких исторических деятелей России. "Князь Александр Невский был истинным патриотом и подвижником. Его мужество, несокрушимая вера, искренняя, сыновняя любовь к Отечеству вдохновляли людей на защиту родной земли и во многом определили судьбу Древней Руси, дальнейшее становление сильной, единой российской государственности", - говорилось в приветствии президента участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

Чудское озеро Александр Невский Псковская область

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