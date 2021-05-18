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В Минобороны отметили актуальность образа Александра Невского

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Действия США и НАТО в Европе увеличивают военную опасность, в этой ситуации для России становится актуальным образ Александра Невского, заявил в Госдуме замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов.

"Образ Александра Невского чрезвычайно актуален для России сегодня. Как и восемь веков назад мы вынуждены отвечать на вызовы, которые нам навязываются извне. Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе, мероприятия по подготовке войск альянса проводятся с яркой выраженной антироссийской целью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны", - сказал он.

По его словам, растет число провокаций у границ России.

"В ответ мы принимаем надлежащие меры по укреплению обороноспособности страны и повышению боевого потенциала наших вооруженных сил", - сказал замминистра.

В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах, а в восьми из них, непосредственно связанных с жизнью князя, программа будет особенно насыщенной.

Ранее в мае президент Владимир Путин назвал Невского истинным патриотом и подвижником. "Его мужество, несокрушимая вера, искренняя, сыновняя любовь к Отечеству вдохновляли людей на защиту родной земли и во многом определили судьбу Древней Руси, дальнейшее становление сильной, единой российской государственности", - говорилось в приветствии президента участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

Минобороны НАТО США Александр Невский Европа Андрей Картаполов Владимир Путин

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