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Единорос Барышев внес в ГД законопроект об отмене онлайн-голосования

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Депутат от фракции "Единая Россия" Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект об отмене всех форм дистанционного голосования на выборах и референдумах, однако фракция не поддержит инициативу.

Парламентарий предлагает исключить из закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" большинство норм, принятых весной 2020 года в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Барышев считает необходимым отменить все формы дистанционного и электронного участия в голосованиях, сбора подписей для регистрации кандидатов, а также использование электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) на избирательных участках. Исключить предлагается и нормы, позволяющие проводить голосование вне предназначенных для этого мест.

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Вносимые изменения необходимы для обеспечения прозрачности проведения выборов, считает автор законопроекта.

В свою очередь первый зампред фракции "Единая Россия" в Думе Андрей Исаев сообщил "Интерфаксу", что депутат Барышев не согласовывал свою инициативу с коллегами, а значит, законопроект фракцией поддержан не будет.

Это не первая инициатива Андрея Барышева, внесенная в нижнюю палату парламента без согласования с фракцией. 15 февраля в Госдуму поступил его законопроект об отмене административного наказания за организацию "прогулок" и участие в них, если такое мероприятие формально не подпадает под определение массовой акции. Андрей Исаев тогда также заявил, что документ не был заранее направлен во фракцию. Уже 18 февраля комитет по госстроительству и законодательству принял решение вернуть инициативу автору из-за отсутствия необходимого отзыва правительства РФ.

Госдума Единая Россия Андрей Барышев

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