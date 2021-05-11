В тестировании электронного голосования поучаствуют 2,3 млн россиян

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), как ожидается, примут участие около 2,3 млн россиян, сообщил представитель ПАО "Ростелеком" Юрий Сатиров. Заявки от желающих принимались через "Госуслуги" с 21 апреля по 7 мая.

"Ориентировочные цифры, с чем мы выходим на общероссийскую тренировку, - это 2,3 млн участников дистанционного электронного голосования, более 5 млн бюллетеней, 1 020 голосований и 687 уникальных наборов бюллетеней, которые будут выданы в процессе голосования", - заявил Сатиров в Центризбиркоме.

По его словам, к единому дню голосования в сентябре будет отработано многодневное электронное голосование, улучшен портал наблюдения за ходом голосования, а также разработано специальное мобильное приложение с использованием российской криптографии.

Разъяснением технических аспектов работы системы онлайн-голосования занимается рабочая группа экспертной оценки ДЭГ, созданная Центризбиркомом по распоряжению председателя комиссии Эллы Памфиловой.

В пресс-службе ЦИК ранее сообщили, что заявки на участие в тестировании подали около 2,5 млн граждан. Тестирование будет проходить с 8 утра 12 мая до 20:00 14 мая, и за эти дни будут полностью воспроизведены все этапы онлайн-голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Тестовое голосование только по выборам в Госдуму пройдет в 75 регионов.

В единый день голосования проголосовать дистанционно смогут жители Москвы и еще пяти регионов, которые ЦИК отберет по результатам общероссийской тренировки. В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.