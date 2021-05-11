Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

В тестировании электронного голосования поучаствуют 2,3 млн россиян

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), как ожидается, примут участие около 2,3 млн россиян, сообщил представитель ПАО "Ростелеком" Юрий Сатиров. Заявки от желающих принимались через "Госуслуги" с 21 апреля по 7 мая.

"Ориентировочные цифры, с чем мы выходим на общероссийскую тренировку, - это 2,3 млн участников дистанционного электронного голосования, более 5 млн бюллетеней, 1 020 голосований и 687 уникальных наборов бюллетеней, которые будут выданы в процессе голосования", - заявил Сатиров в Центризбиркоме.

По его словам, к единому дню голосования в сентябре будет отработано многодневное электронное голосование, улучшен портал наблюдения за ходом голосования, а также разработано специальное мобильное приложение с использованием российской криптографии.

Разъяснением технических аспектов работы системы онлайн-голосования занимается рабочая группа экспертной оценки ДЭГ, созданная Центризбиркомом по распоряжению председателя комиссии Эллы Памфиловой.

В пресс-службе ЦИК ранее сообщили, что заявки на участие в тестировании подали около 2,5 млн граждан. Тестирование будет проходить с 8 утра 12 мая до 20:00 14 мая, и за эти дни будут полностью воспроизведены все этапы онлайн-голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Тестовое голосование только по выборам в Госдуму пройдет в 75 регионов.

В единый день голосования проголосовать дистанционно смогут жители Москвы и еще пяти регионов, которые ЦИК отберет по результатам общероссийской тренировки. В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

ЦИК Ростелеком Юрий Сатиров Элла Памфилова

Новости по теме

Новости
Нападения в школах

В школах Казани и Керчи стреляли из ружей одной и той же модели

Нападения в школах

Нападение на школу в Казани. Главное к этому часу

Нападение на школу в Казани. Главное к этому часу
Нападения в школах

Нападавший в казанской школе был один

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии
Нападения в школах

Министры Кравцов и Мурашко отправятся в Казань в связи с трагедией

Нападения в школах

Стрелявший в казанской школе получил разрешение на оружие 28 апреля

Депутаты предложили запретить адвокатам проносить в колонию телефоны

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК
Нападения в школах

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу
Нападения в школах

Президент Татарстана подтвердил гибель семи человек в гимназии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');