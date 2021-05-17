Житель Новосибирской области угрожал убить школьников из-за критики в соцсети

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку информации директора школы села Сергеевка Кыштовского района Новосибирской области об угрозе убийством в соцсетях со стороны местного жителя, сообщает СУ СКР по региону.

В ходе проверки было установлено, что 15 мая мужчина разместил в соцсети видео с сельскохозяйственными животными, без присмотра гуляющими у территории дошкольного учреждения. В комментарии к этому видео мужчину подвергли критике, и после чего он "опубликовал ответ в адрес местных жителей, а также учащихся школы с угрозой убийством", отмечает следствие.

В беседе с правоохранительными органами 60-летний мужчина подтвердил авторство сообщения в соцсети, но заявил, что убивать никого не хотел.

Дома у автора угрозы изъяли две единицы гладкоствольного охотничьего оружия, револьвер, самодельный арбалет и самодельный лук. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.