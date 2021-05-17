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Спортивное оружие изъяли у школьника в Москве после шутки о стрельбе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Несколько единиц спортивного оружия изъяли у московского подростка, сообщившего одноклассникам о планах устроить стрельбу в школе.

"Десятиклассник одной из московских школ сообщил друзьям о планах устроить стрельбу в своем учебном заведении. Те сообщили в полицию. Правоохранители прибыли к школьнику домой и изъяли у него пневматический автомат, пневматический револьвер и пустой тубус от гранатомета", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

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Сам подросток заявил полицейским, что "пошутил" и стрельбу устраивать не собирался. Задерживать школьника не стали.

"Школьник объяснил наличие спортивного оружия занятиями в патриотическом клубе. Пневматические автомат и револьвер ему купили родители", - сказал источник.

По факту инцидента проводится проверка.

Москва

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