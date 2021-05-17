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Тюменский губернатор из-за пожаров поручил перекрыть все въезды в леса

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Из-за масштабных природных пожаров губернатор Тюменской области Александр Моор предлагает перекрыть все въезды в леса.

"Идет активное патрулирование, но некоторые наши земляки по-прежнему не проявляют должной сознательности - постоянно приходится кого-то выдворять из леса. Поэтому необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лесные массивы", - приводит пресс-служба слова Моора.

По данным на 17 мая, в области зафиксировано 23 природных пожара на общей площади более 18 тыс. га.

Против нарушителей в регионе уже возбуждено 464 административных дела и шесть уголовных.

С 11 мая в области в связи с пожарами в лесах введен режим чрезвычайной ситуации. По данным региональных властей, таких масштабных природных возгораний в области не было 10 лет.

Ограничения вводят и другие регионы: так власти Пермского края запретили жителям находиться в лесах в период с 17 по 23 мая из-за аномально жаркой погоды и повышенной пожарной опасности.

По данным министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края, с 18 апреля в регионе уже ликвидировано 26 лесных пожаров, два пожара локализованы, еще с двумя борются спасатели.

Кроме того, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах, сообщает пресс-служба администрации Липецка. Ограничения будут действовать с 15 мая до 4 июня.

Особый противопожарный режим также введен в лесах на севере Иркутской области. Режим который ограничивает пребывание граждан в лесу и запрещает пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор, сообщила пресс-служба правительства региона.

Тюменская область

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