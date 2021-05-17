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Из-за лесного пожара под Тюменью сгорели 25 дачных домов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Огонь от лесного пожара перекинулся на дачные дома, расположенные в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Солнышко" под Тюменью.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили в понедельник, что сгорели 25 дачных домов. Информации по пострадавшим пока нет.

Из-за угрозы возгорания домов вечером в понедельник началась эвакуация жителей деревень Железный Перебор и Пышминка под Тюменью.

В деревнях большое задымление, есть угроза возгорания домов от лесного пожара.

В понедельник из-за пожаров были эвакуированы свыше 300 пациентов клинической психиатрической больницы, расположенной в поселке Винзили.

Кроме того, были вывезены около 400 пациентов Винзилинского психоневрологического дома-интерната. Также 17 мая были эвакуированы отдыхающие и пациенты из лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель", санатория-профилактория "Хвойный" и центра социальной реабилитации "Пышма. В безопасные места доставили порядка 100 человек.

С 11 мая в области в связи с пожарами в лесах введен режим чрезвычайной ситуации. По данным региональных властей, таких масштабных природных возгораний в области не было 10 лет.

Тюменская область

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