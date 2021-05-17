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Российский оперштаб не подтвердил продление авиасообщения с Турцией

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения том, что приостановка авиасообщения с Турцией будет продлена до 30 июня.

Ранее некоторые СМИ писали, что оперштаб принял решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Кроме того, в СМИ также появились сообщения, что авиакомпании уже начали предупреждать своих агентов об этом.

В частности "Аэрофлот" сообщил своим агентствам о продлении приостановки полетов в Турцию по решению оперштаба.

"В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановке регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня 2021 года: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Как напомнили в "Аэрофлоте", для авиабилетов и услуг, первоначально оформленных до 1 мая 2020 года, сохраняется "прежний порядок немонетарного возврата и переоформления".

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Источник в авиационной отрасли подтвердил получение телеграммы от авиакомпании.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом, туроператорам запрещено продавать туда путевки.

В понедельник, 17 мая, в Москву вместе с делегацией прибыл министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой для переговоров с российскими властями о возобновлении авиасообщения.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что по итогам встречи принято решение, что Россия направит в Турцию специалистов для оценки ситуации по эпидбезопасности на курортах и перспектив открытия авиасообщения.

Турция Аэрофлот

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