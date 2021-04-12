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РФ приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

РФ приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию путевок в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Российские власти рекомендуют туристам, которые купили путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление отдыха или перенести поездку на более поздние даты.

Голикова отметила, что туристы, которые сейчас находятся в Турции, смогут как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета из страны, так и вылететь чартерными рейсами. Россияне купившие путевку в Турцию на срок после 1 июня, будут получать оперативную информацию о ситуации, чтобы они смогли подтвердить свои планы при благоприятных обстоятельствах.

Голикова также добавила, что на основании анализа эпидемиологических данных принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается. "Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства", - сказала Голикова.

Штаммы привозят из Турции

Вслед за Великобританией Турция стала второй страной, с которой Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство случаев "привезённых" штаммов коронавируса в Россию. "Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время", - сказала Попова 6 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Сейчас самолеты в Турцию летают из 25 российских городов, включая Москву и Петербург.

Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Турция

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