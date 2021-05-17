Частный вертолет упал в Архангельской области, один человек погиб

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое пострадали, судьба ещё одного остаётся неизвестной в результате падения вертолёта в Архангельской области, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:50 мск поступило сообщение о падении частного вертолёта "Робинсон" в Белое море, в районе острова Мудьюг, Архангельской области. К сожалению один человек погиб, два человека живы, но находятся в тяжелом состоянии",- сказали в ведомстве.

Там добавили, что судьба ещё одного человека остаётся неизвестной.

В ведомстве добавили, что вертолет находится на плаву, его принадлежность уточняется.

"На месте падения находятся спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на СВП "Хивус". Также следует катер "20 лет МЧС России" со специалистами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В министерстве также уточнили, что на данный момент решается вопрос о вылете на место санитарной авиации.

К ликвидации последствий ЧС привлечено 24 человека и 6 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

По ее данным, информация о падении вертолета "Робинсон", вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области, поступила в 21:25 мск.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.