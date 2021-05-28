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Тело погибшего при крушении вертолета в Поморье обнаружено спустя 10 дней

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тело погибшего при крушении вертолета Robinson в Белом море в Архангельской области обнаружено и эвакуировано в Архангельск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Тело погибшего было обнаружено в районе острова Голая Кошка при участии родственников и доставлено в Архангельск спасателями архангельского комплексного аварийно-спасательного центра", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла 17 мая, когда вертолет Robinson упал в Белом море. Один человек погиб, двое пострадали и были госпитализированы, еще один пассажир числился пропавшим без вести.

Архангельская область Белое море

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