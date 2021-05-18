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Песков посоветовал уволенным сотрудникам метро жаловаться прокурорам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рекомендовали жаловаться в прокуратуру тем, кто считает, что был уволен незаконно, по политическим мотивам. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения "Дождя", "Коммерсанта" и других СМИ о том, что из Московского метрополитена пытаются уволить десятки людей, которые считают, что пострадали за поддержку Алексея Навального.

Пескова спросили, как в администрации президента относятся к подобным сообщениям и насколько считают допустимыми "увольнения по политическим мотивам".

"Наверное, там речь идет об участии в незаконных акциях? Точно мы с вами не знаем, поэтому я здесь не могу сказать. Но, скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя, и здесь главное - это вопрос соответствия Трудовому кодексу", - ответил он.

У него переспросили, видят ли в Кремле какие-то нарушения в описанных случаях.

"Если там есть нарушения Трудового кодекса, если граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, надзорное ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности", - ответил пресс-секретарь президента.

Жалобы сотрудников на немотивированные увольнения "Коммерсанту подтвердил председатель территориального профсоюза работников ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев. 17 мая профсоюз выпустил пресс-релиз, в котором призвал не политизировать ситуацию.

Московский метрополитен Дмитрий Песков Кремль Москва Алексей Навальный Николай Гостев

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