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ФБК назвал имя экс-сотрудника, "слившего" базу сторонников Навального

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Иван Жданов назвал имя бывшего сотрудника, причастного к утечке базы данных с электронными адресами пользователей.

Ранее соратники оппозиционера Алексея Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, и желающие присоединиться к ней могли зарегистрироваться на сайте мероприятия. 16 апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей.

Согласно расследованию, опубликованному в социальных сетях сторонников Навального, к "сливу" базы данных причастен Федор Горожанко, который ранее работал в фонде с почтовой рассылкой.

"Мы определили, откуда и как была совершена кража. Мы вычислили его по IP-адресу. С того же IP-адреса, с которого "выкачивались" адреса почт, кто-то заходил в корпоративную почту фонда. Этого человека зовут Федор Горожанко, и в ФБК до увольнения он занимался почтовыми рассылками и имел доступ к секретному API-ключу", - сказал Жданов.

Также директор фонда сообщил, что сотрудники ФБК планируют подать заявление о преступлении на Горожанко.

Ранее Жданов заявил, что "слитая" в апреле информация – "это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных".

Однако, по сообщению телеканала "Дождь", людям, которые зарегистрировались на митинг, в ночь на 19 апреля пришло еще одно письмо от тех, кто получил доступ к базе. В нем говорится, что слова Жданова – это обман.

"В качестве доказательства в письме содержатся личные данные", - отмечал телеканал. Так корреспондент "Дождя" получил письмо со своей датой рождения, ФИО и адресом регистрации. "Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель", — говорится в письме.

Соратник Навального Леонид Волков и Жданов принесли извинения за произошедшее и отметили, что не учли, что у сотрудника остался доступ к корпоративной почте.

Фонд борьбы с коррупцией ФБК

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