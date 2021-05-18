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Имеющих основание для отсрочки призывников освободили от медосмотра

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект № 1056086-7, который освободит от обязательного медицинского освидетельствования призывников, имеющих основания для отсрочки не по состоянию здоровья или для освобождения от срочной службы.

Законопроект предусматривает, что медосмотр могут провести по просьбе самого призывника.

Поправки в ноябре 2020 года внесли в Думу первый зампред комитета палаты по обороне Андрей Красов и депутат Ольга Павлова.

Они считают, что принятие этих поправок позволит сократить количество медосмотров и улучшить проверку призывников, не имеющих возможностей для отсрочки или освобождения.

Первое чтение поправки прошли в марте.

Госдума Минобороны Андрей Красов Ольга Павлова

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