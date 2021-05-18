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Дума одобрила в I чтении изъятие у чиновников нечестно нажитых денег

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный проект закона, который законодательно закрепляет возможность изымать денежные средства чиновников, нажитые нечестным путем.

Законопроектом предлагается дать возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих денег невозможно подтвердить - речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей, сказал ранее журналистам об инициативе глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он напомнил, что "законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров - земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, но нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было".

"Теперь мы этот правовой пробел устраняем", - отметил глава комитета.

Согласно проекту закона, запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будет прокуратура РФ.

По представленным к проекту закона данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году предъявлены иски на сумму 74 млрд рублей в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения.

Законопроект (1133091-7) вносит поправки в статью 26 закона "О банках и банковской деятельности" и в закон "О противодействии коррупции".

Госдума Василий Пискарев

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