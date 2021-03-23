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В РФ предложили изымать у чиновников незаконно полученные деньги

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительственный проект закона, внесенный в Госдуму, предлагает законодательно закрепить возможность изымать денежные средства чиновников, нажитые нечестным путем, заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Законопроектом предлагается дать возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей", - сказал во вторник журналистам Пискарев.

Он напомнил, что "действующее законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров - земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, но нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было".

"Теперь мы этот правовой пробел устраняем", - отметил глава комитета.

Согласно проекту закона, запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях, и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будет прокуратура РФ.

По представленным к проекту закона данным Генпрокуратуры, в 2020 году предъявлены иски на сумму 74 млрд руб. в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения.

Законопроект (1133091-7) вносит поправки в статью 26 закона "О банках и банковской деятельности" и в закон "О противодействии коррупции".

Василий Пискарев Госдума

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