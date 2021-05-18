Подросток за рулем "семерки" устроил ДТП в Крыму и погиб

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетний подросток погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Крыму во вторник, одной из машин управлял сам несовершеннолетний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла в Симферопольском районе полуострова, на дороге Симферополь-Евпатория. ВАЗ-2107 под управлением подростка выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes.

Предварительно установлено, что подросток не справился с управлением. Он погиб на месте ДТП.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля", - говорится в пресс-релизе.