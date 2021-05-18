Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Подросток за рулем "семерки" устроил ДТП в Крыму и погиб

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетний подросток погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Крыму во вторник, одной из машин управлял сам несовершеннолетний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла в Симферопольском районе полуострова, на дороге Симферополь-Евпатория. ВАЗ-2107 под управлением подростка выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes.

Предварительно установлено, что подросток не справился с управлением. Он погиб на месте ДТП.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля", - говорится в пресс-релизе.

Крым МВД

Новости

Поправки об ужесточении выдачи лицензий на оружие прошли I чтение

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Суд обязал РИА ФАН удалить публикации о связях журналиста "Новой газеты" с террористами

Дума одобрила в I чтении изъятие у чиновников нечестно нажитых денег

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');