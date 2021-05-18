Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Адвокату Лукмановой ужесточили наказание по делу о мошенничестве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд заменил пять лет лишения свободы условно на три реальных адвокату Ольге Лукмановой, осужденной за покушение на мошенничество.

"Суд апелляционной инстанции изменил приговор: снизил наказание до трех лет лишения свободы, постановил направить Лукманову в колонию общего режима для отбывания наказания. Осужденная взята под стражу в зале суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда во вторник.

Измайловский суд Москвы 2 февраля приговорил Лукманову к пяти годам лишения свободы условно, признав ее виновной в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2017 года адвокат сообщила своему подзащитному о якобы имеющейся у нее возможности повлиять на ход расследования уголовного дела – в частности, чтобы ему не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в качестве подозреваемого, а также способствовать последующему прекращению уголовного преследования.

Для этого, установило следствие, Лукманова сообщила доверителю, что необходимо передать через нее 4 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов, обладающим значительными полномочиями.

В действительности у адвоката не было возможности повлиять на ход расследования, а деньгами она хотела распорядиться по своему усмотрению.

Для придания видимости законности своим действиям Лукманова заключила с подозреваемым соглашение без номера, в соответствии с которым последний обязался произвести оплату в размере 4 млн руб. При получении части требуемой суммы – 750 тыс. рублей адвокат была задержана.

После решения Мосгорсуда приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Лукманова известна как защитник бывшего замначальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова, осужденного за взяточничество.

Ольга Лукманова

Новости по теме

Новости

Поправки об ужесточении выдачи лицензий на оружие прошли I чтение

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Суд обязал РИА ФАН удалить публикации о связях журналиста "Новой газеты" с террористами

Дума одобрила в I чтении изъятие у чиновников нечестно нажитых денег

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');