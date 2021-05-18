Адвокату Лукмановой ужесточили наказание по делу о мошенничестве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд заменил пять лет лишения свободы условно на три реальных адвокату Ольге Лукмановой, осужденной за покушение на мошенничество.

"Суд апелляционной инстанции изменил приговор: снизил наказание до трех лет лишения свободы, постановил направить Лукманову в колонию общего режима для отбывания наказания. Осужденная взята под стражу в зале суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда во вторник.

Измайловский суд Москвы 2 февраля приговорил Лукманову к пяти годам лишения свободы условно, признав ее виновной в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2017 года адвокат сообщила своему подзащитному о якобы имеющейся у нее возможности повлиять на ход расследования уголовного дела – в частности, чтобы ему не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в качестве подозреваемого, а также способствовать последующему прекращению уголовного преследования.

Для этого, установило следствие, Лукманова сообщила доверителю, что необходимо передать через нее 4 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов, обладающим значительными полномочиями.

В действительности у адвоката не было возможности повлиять на ход расследования, а деньгами она хотела распорядиться по своему усмотрению.

Для придания видимости законности своим действиям Лукманова заключила с подозреваемым соглашение без номера, в соответствии с которым последний обязался произвести оплату в размере 4 млн руб. При получении части требуемой суммы – 750 тыс. рублей адвокат была задержана.

После решения Мосгорсуда приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Лукманова известна как защитник бывшего замначальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова, осужденного за взяточничество.