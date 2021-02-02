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Адвокат Лукманова осуждена условно за мошенничество

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат Ольга Лукманова приговорена к пяти годам условно по обвинению в мошенничестве на 4 млн рублей.

"Измайловский суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении адвоката Адвокатской палаты Москвы. Женщина осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

При этом личность осужденной адвоката в нем не уточняется.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет об известном по громким делам адвокате Лукмановой, которая, в частности, защищала бывшего замначальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Александра Ларионова, осужденного за взяточничество.

По данным следствия, "адвокат в ходе личной встречи с подзащитным в феврале 2017 года сообщила ему заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у нее возможности повлиять на ход расследования уголовного дела".

Юрист обещала добиться того, чтобы подозреваемого не арестовали, а также способствовать последующему прекращению уголовного преследования. "Для этого необходимо было передать через нее 4 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов, обладающим значительными полномочиями", - отмечается в сообщении. На самом деле такими возможностями адвокат не обладала, а деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению, подчеркнули в прокуратуре.

Для придания видимости законности своим действиям адвокат заключила с подозреваемым соглашение без номера об оказании юридической помощи по уголовному делу, и мужчина обязался произвести оплату в размере 4 млн рублей.

Однако при получении части требуемой суммы в 750 тыс. рублей защитница была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил адвоката к пяти годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также лишил ее права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. Кроме того, суд удовлетворил требования потерпевшего о взыскании материального ущерба в размере 600 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре. Сама Лукманова сказала "Интерфаксу", что обжалует его.

Ольга Лукманова Александр Ларионов

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