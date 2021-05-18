Под Псковом 4 школьников госпитализировали после урока физкультуры

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту обращения за медицинской помощью после урока физкультуры четырех школьников в городе Великие Луки Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Четверо школьников во вторник, 18 мая, почувствовали себя плохо на уроке физкультуры и обратились к врачу, говорится в сообщении.

В настоящее время с целью выяснения причин ухудшения самочувствия несовершеннолетних на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство управления СКР по региону.

Как уточнила "Интерфаксу" начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая, дети почувствовали себя плохо после урока физкультуры, который проходил в стандартном формате. Руководство школы вызвало врачей.

По данным Лозницкой, дети были госпитализированы, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на начальника областного управления образования Александра Седунова, "у детей был урок физкультуры на улице - это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему". "Это был обычный тренировочный урок, но после него четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость", - добавил он.

В сообщении отмечается, что администрация школы сразу же вызвала скорую помощь - детей увезли в больницу, предупредили родителей.

"С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения соответствующих проверок. Но никаких факторов отравления нет", - говорится в пресс-релизе.