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Более 10 школьников госпитализировали с отравлением в Новокузнецке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Распыление неизвестного вещества в школе №26 в Центральном районе Новокузнецка стало причиной госпитализации учеников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного центра медицины катастроф в среду.

"11 детей госпитализированы после распыления неизвестного вещества в школе. У пострадавших предварительно диагностирована легкая степень отравления", - сказал собеседник агентства.

Причины отравления выясняют.

Новокузнецк

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