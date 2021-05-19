Более 10 школьников госпитализировали с отравлением в Новокузнецке
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Распыление неизвестного вещества в школе №26 в Центральном районе Новокузнецка стало причиной госпитализации учеников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного центра медицины катастроф в среду.
"11 детей госпитализированы после распыления неизвестного вещества в школе. У пострадавших предварительно диагностирована легкая степень отравления", - сказал собеседник агентства.
Причины отравления выясняют.