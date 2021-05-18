Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Новые артефакты обнаружены на Куликовом поле под Тулой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Государственного музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили новые артефакты в районе деревни Хворостянки, где ранее были найдены три скопления находок, относящихся к Донскому сражению 1380 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь музея Любовь Котикова.

По ее словам, эти находки можно считать "реликвиями Мамаева побоища". "Это два наконечника стрел. Один - с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй - бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы", - сказала Котикова.

Особый интерес, отметила пресс-секретарь музея, представляет находка калачевидного кресала. Это еще один артефакт из целой серии подобных предметов. Также интересны для исследователей несколько деталей конской сбруи.

Во время экспедиции исследователи заложили серию шурфов, с помощью которых выяснили, что глубина почвенного слоя на данном участке составляет 60-80 сантиметров. Это в два раза превышает глубину обнаружения металлических предметов с помощью металлодетектора.

В конце сентября работы на месте Куликовской битвы продолжатся.

Куликовская битва (Мамаево, или Донское, побоище) - сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области.

Тульская область Тула Куликово поле

Новости по теме

Новости

РКН напомнил СМИ о штрафах за цитирование иноагентов без маркировки

"Роскосмос" предупредил об угрозе сближения своего спутника с японским

Банк "Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

"Газстройпром" консолидировал активы СГК, СГМ, СТНГ, "Газпром автоматизации"

С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн

С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн

Поправки об ужесточении выдачи лицензий на оружие прошли I чтение

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Суд обязал РИА ФАН удалить публикации о связях журналиста "Новой газеты" с террористами

Дума одобрила в I чтении изъятие у чиновников нечестно нажитых денег

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');