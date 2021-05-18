Новые артефакты обнаружены на Куликовом поле под Тулой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Государственного музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили новые артефакты в районе деревни Хворостянки, где ранее были найдены три скопления находок, относящихся к Донскому сражению 1380 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь музея Любовь Котикова.

По ее словам, эти находки можно считать "реликвиями Мамаева побоища". "Это два наконечника стрел. Один - с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй - бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы", - сказала Котикова.

Особый интерес, отметила пресс-секретарь музея, представляет находка калачевидного кресала. Это еще один артефакт из целой серии подобных предметов. Также интересны для исследователей несколько деталей конской сбруи.

Во время экспедиции исследователи заложили серию шурфов, с помощью которых выяснили, что глубина почвенного слоя на данном участке составляет 60-80 сантиметров. Это в два раза превышает глубину обнаружения металлических предметов с помощью металлодетектора.

В конце сентября работы на месте Куликовской битвы продолжатся.