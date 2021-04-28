Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Археологи нашли место Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Института археологии РАН и музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили следы Судбищенской битвы на стыке Тульской и Орловской областей. Об этом сообщила пресс-секретарь музея-заповедника Любовь Котикова.

"Место, где произошло одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, было локализовано благодаря взаимодействию археологов двух ведущих научных организаций и неравнодушных любителей истории", - сказала Котикова.

Исследование проходило в районе реки Гоголь на месте сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи.

О том, что именно у Судбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX - начала XX века Иван Сахаров и Иван Афремов. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако точное место сражения не было определено.

В апреле специалисты обследовали древние водные пути на реке Гоголь. На ее дне дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. Ученые определили, что находки относятся к вооружению эпохи Ивана Грозного, а при выезде на место поняли, что речь идет именно об артефактах Судбищенской битвы.

В ходе поисков на месте сражения было обнаружено более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, обломок лезвия клинкового оружия, колчанный крюк, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков и серебряная монета, отчеканенная до 1550 года. Общее число находок уже насчитывает более 200 предметов.

Найденный участок битвы может быть связан с последним эпизодом сражения, в котором остатки русского войска под руководством Алексея Басманова оборонялись в укрепленном лагере, подчеркнула Котикова.

В ближайшее время экспедиция музея-заповедника начнет планомерные исследования.

"Работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI-XVII веков, начатого при подготовке к празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля как начала строительства Большой засечной черты. Полевые работы продолжатся изучением, реставрацией и подготовкой к публикации всех находок", - подчеркнула Котикова.

Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. Новость о движении 60-тысячного войска крымского хана на Тулу застала воеводу Шереметьева в походе на Крым. Несмотря на значительный перевес сил, Шереметьев повел свой 17-тысячный отряд навстречу противнику.

За два дня военная удача переходила из рук в руки. Сначала был разбит авангард крымского хана, но затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русское войско. Однако защитники сумели сплотить оставшихся воинов и организовали оборону в наспех возведенных полевых укреплениях. Наутро хан ушел в Крым. Так через три года после героической обороны Тулы, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.

Иван Грозный Тульская область Орловская область

Новости по теме

Новости

Кремль опроверг сообщения о третьей волне коронавируса в РФ

Россия выдворяет трех дипломатов Словакии

Россия выдворяет трех дипломатов Словакии

Пресс-служба Хуснуллина объяснила его призыв объединять регионы

Пресс-служба Хуснуллина объяснила его призыв объединять регионы

В СПЧ создали рабочую группу по закону о борьбе с домашним насилием

Пандемия коронавируса

Впервые с сентября в РФ за сутки выявили менее 8 тыс. случаев COVID-19

Впервые с сентября в РФ за сутки выявили менее 8 тыс. случаев COVID-19

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае

Двух бойцов ММА задержали за драку на Московском вокзале Петербурга

Пандемия коронавируса

Пожилым жителям Чукотки выплатят по 2 тыс. руб. за вакцинацию от COVID

ФСИН отрицает, что экс-министра Абызова принесли на суд на носилках

Экономический кризис

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');