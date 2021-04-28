Археологи нашли место Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Института археологии РАН и музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили следы Судбищенской битвы на стыке Тульской и Орловской областей. Об этом сообщила пресс-секретарь музея-заповедника Любовь Котикова.

"Место, где произошло одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, было локализовано благодаря взаимодействию археологов двух ведущих научных организаций и неравнодушных любителей истории", - сказала Котикова.

Исследование проходило в районе реки Гоголь на месте сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи.

О том, что именно у Судбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX - начала XX века Иван Сахаров и Иван Афремов. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако точное место сражения не было определено.

В апреле специалисты обследовали древние водные пути на реке Гоголь. На ее дне дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. Ученые определили, что находки относятся к вооружению эпохи Ивана Грозного, а при выезде на место поняли, что речь идет именно об артефактах Судбищенской битвы.

В ходе поисков на месте сражения было обнаружено более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, обломок лезвия клинкового оружия, колчанный крюк, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков и серебряная монета, отчеканенная до 1550 года. Общее число находок уже насчитывает более 200 предметов.

Найденный участок битвы может быть связан с последним эпизодом сражения, в котором остатки русского войска под руководством Алексея Басманова оборонялись в укрепленном лагере, подчеркнула Котикова.

В ближайшее время экспедиция музея-заповедника начнет планомерные исследования.

"Работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI-XVII веков, начатого при подготовке к празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля как начала строительства Большой засечной черты. Полевые работы продолжатся изучением, реставрацией и подготовкой к публикации всех находок", - подчеркнула Котикова.