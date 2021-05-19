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На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели моряка на судне

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после гибели моряка на камчатском судне во время промысла, сообщает в среду Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

"Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Следователям предстоит дать всестороннюю оценку соблюдению требований охраны труда при производстве работ на судне.

Ранее сообщалось о проверке Дальневосточным следственным управлением по факту гибели моряка на камчатском судне во время промысла.

Трагедия произошла 11 мая в Беринговом море на борту рыболовного судна, переоборудованного в морозильный краболов. Старший мастер добычи получил смертельные травмы при выборке крабового порядка.

Берингово море

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