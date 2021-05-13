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Моряк погиб на камчатском краболовном судне

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели моряка на камчатском судне во время промысла, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

"Проводится проверка по ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Трагедия произошла 11 мая в Беринговом море на борту рыболовного судна, переоборудованного в морозильный краболов. Старший мастер добычи получил смертельные травмы при выборке крабового порядка.

Дальний Восток Берингово море

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