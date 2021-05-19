Участкового на Чукотке заподозрили в запирании задержанных в клетке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Участкового уполномоченного заподозрили в превышении должностных полномочий: по версии СК, он по меньшей мере троих задержанных запирал в самодельной металлической клетке в отделе полиции, сообщили в управлени СКР по Чукотке.

Предварительно установлено, что 9 сентября 2020 года этот участковый из отдела МВД "Провиденское" поместил в клетку 21-летнюю девушку, а также применил к ней насилие, "чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения, а также существенно нарушил права потерпевшей".

Расследуя этот инцидент, следователь выявил аналогичные. По версии СК, в течение 2020 года этот же полицейский надолго сажал в клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего мужчину.

Расследование продолжается. Полицейскому вменяют ч. 3 ст. 286 УК превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий).