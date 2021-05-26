Двое бывших полицейских осуждены условно за выбивание показаний

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На Чукотке Провиденский районный суд назначил условные сроки двум бывшим полицейским за избиение задержанных и применение к ним спецсредств, сообщила прокуратура региона.

Суд установил, что в мае 2020 года подсудимые, которые на тот момент служили в подразделениях Межмуниципального отделения МВД "Провиденское", проверяли жалобу о краже мобильного телефона. Они доставили в отдел полиции двух подозреваемых и потребовали, чтобы те подписали заранее подготовленные протоколы с признанием в краже.

Задержанные отказались. Тогда полицейские пристегнули одного из задержанных к гире и избили его резиновой палкой. Кроме того, они обоих задержанных избили руками.

Суд признал их виновными по п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

Один из подсудимых получил четыре года лишения свободы условно, второй - три с половиной. Оба лишены права осужденных занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.