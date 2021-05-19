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Крупный пожар произошел в иркутском поселке Дальний

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В поселке Дальний Иркутской области возник крупный пожар, огонь охватил 17 домов, большинство из них - нежилые.

Распространение огня началось с пожара в нежилом доме внутри населенного пункта, горят постройки на расселенной улице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону со ссылкой на информацию местных властей. Причина пожара пока неизвестна.

Собеседник агентства отметил, что ранее Дальний уже пережил крупный пожар - 18 мая 2014 года там сгорели 22 жилых дома. Тогда часть местного населения расселили, часть - осталась.

Тушение осложняется порывами ветра. В поселке отключена электроэнергия.

Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 км от районного центра. Здесь проживают 68 человек. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют.

Всего в поселке 48 домов, из них 35 жилых и 13 нежилых. Живут там 68 человек.

Иркутская область

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