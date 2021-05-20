Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:23Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

Открытый огонь потушен в иркутском поселке Дальний

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение в поселке Дальний Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В РоссииКрупный пожар произошел в иркутском поселке ДальнийЧитать подробнее

"06:25 (01:25 мск) ликвидация открытого горения на площади 4200 кв. м. В настоящее время производится проливка и разборка строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 21:05 (16:05 мск) среды пожар был локализован на площади 4,2 тыс. кв. м, он охватил 28 домов, из них девять жилых и 19 нежилых. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в сгоревших домах проживали 18 человек. Все они сейчас находятся у родственников. Пострадавшие получат выплаты. В четверг в поселок будут направлены психологи.

По информации местных властей, огонь прошелся по домам на пяти улицах в центре Дальнего. Среди сгоревших жилых строений и дом главы поселка.

К тушению привлечены пожарные, спасатели, пожарные-десантники, добровольная пожарная команда. На защиту своего поселка встало все местное население. Привлечены дополнительные силы. Был задействован самолет Бе-200 МЧС, в переброске личного состава - три вертолета Ми-8 Авиалесоохраны, МЧС и Росгвардии. Арендаторы лесных участков возле поселка проводят противопожарное опахивание, чтобы огонь не перекинулся из населенного пункта на лес.

На территории Дальнинского муниципального образования действует режим чрезвычайной ситуации. Региональное управление МЧС работает в режиме ЧС. Для принятия оперативных решений развернут штаб.

По информации главы поселения, пожар начался внутри населенного пункта. Сперва загорелся один нежилой дом, потом другой и дальше.

Ранее Кобзев сообщил, что, предварительно, пожар произошел по вине человека. В министерстве лесного комплекса региона рассматривают версию, что возгорание возникло при проведении сварочных работ.

В Дальний из районного центра - Железногорска-Илимского направлена следственно-оперативная группа полиции, в том числе эксперт-криминалист, для установления причины пожара.

Ровно семь лет назад - 18 мая 2014 года - Дальний уже пережил крупный пожар, там тогда сгорели 22 жилых дома. После часть местного населения расселили, часть осталась.

Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 км от районного центра. Здесь проживают 68 человек, из них один ребенок. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют.

Всего в поселке 48 домов, из них 35 жилых, 13 нежилых.

Иркутская область Дальний МЧС РФ

Новости по теме

Новости

И.о главы Владивостока стал бывший зампред правительства края Шестаков

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

Песчаная буря дошла до Дагестана

Песчаная буря дошла до Дагестана

Что произошло за день: среда, 19 мая

Байден заявил о "подрывных действиях" РФ против норм поведения на морях

Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался

Facebook и Twitter могут обязать передавать РКН данные о размере аудитории в РФ

Facebook и Twitter могут обязать передавать РКН данные о размере аудитории в РФ

Под мужчиной обрушился балкон во время пыльной бури в Астрахани

Россияне в майские праздники потратили на поездки почти 20 млрд руб.

Весенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. Обобщение

Весенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');