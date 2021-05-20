Открытый огонь потушен в иркутском поселке Дальний

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение в поселке Дальний Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"06:25 (01:25 мск) ликвидация открытого горения на площади 4200 кв. м. В настоящее время производится проливка и разборка строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 21:05 (16:05 мск) среды пожар был локализован на площади 4,2 тыс. кв. м, он охватил 28 домов, из них девять жилых и 19 нежилых. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в сгоревших домах проживали 18 человек. Все они сейчас находятся у родственников. Пострадавшие получат выплаты. В четверг в поселок будут направлены психологи.

По информации местных властей, огонь прошелся по домам на пяти улицах в центре Дальнего. Среди сгоревших жилых строений и дом главы поселка.

К тушению привлечены пожарные, спасатели, пожарные-десантники, добровольная пожарная команда. На защиту своего поселка встало все местное население. Привлечены дополнительные силы. Был задействован самолет Бе-200 МЧС, в переброске личного состава - три вертолета Ми-8 Авиалесоохраны, МЧС и Росгвардии. Арендаторы лесных участков возле поселка проводят противопожарное опахивание, чтобы огонь не перекинулся из населенного пункта на лес.

На территории Дальнинского муниципального образования действует режим чрезвычайной ситуации. Региональное управление МЧС работает в режиме ЧС. Для принятия оперативных решений развернут штаб.

По информации главы поселения, пожар начался внутри населенного пункта. Сперва загорелся один нежилой дом, потом другой и дальше.

Ранее Кобзев сообщил, что, предварительно, пожар произошел по вине человека. В министерстве лесного комплекса региона рассматривают версию, что возгорание возникло при проведении сварочных работ.

В Дальний из районного центра - Железногорска-Илимского направлена следственно-оперативная группа полиции, в том числе эксперт-криминалист, для установления причины пожара.

Ровно семь лет назад - 18 мая 2014 года - Дальний уже пережил крупный пожар, там тогда сгорели 22 жилых дома. После часть местного населения расселили, часть осталась.

Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 км от районного центра. Здесь проживают 68 человек, из них один ребенок. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют.

Всего в поселке 48 домов, из них 35 жилых, 13 нежилых.