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В Москве не получали от США данных об отсрочке санкций против Nord Stream 2 AG

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Никаких официальных подтверждений информации о планах США не вводить санкции в отношении управляющего директора компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это обезличенный материал. Пока рано говорить о каких-то официальных планах. По крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", - сказал Песков в среду журналистам, комментируя публикацию американского портала Axios.

Он отметил, что сообщения СМИ вряд ли можно воспринимать как сигнал. "Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем писать информацию о том, что будут новые санкции", - добавил пресс-секретарь.

Песков отметил, что принятие такого решения "было бы позитивным сигналом".

Ранее американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщил, что Администрация США пока что отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Варнига.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

США Северный поток 2 Nord Stream 2

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