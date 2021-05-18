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Axios узнало о планах Байдена повременить с санкциями против Nord Stream 2

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Администрация США отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига, пишет Axios со ссылкой на два информированных источника.

По их данным, Госдепартамент направит Конгрессу очередной обязательный доклад по ситуации с газопроводом, потребует ввести санкции против ряда российских судов, а также укажет, что Nord Stream 2 AG и Варниг занимаются подсанкционной деятельностью. Однако Госдеп предложит не вводить против них санкции сейчас, ссылаясь на национальные интересы США, пишет издание.

Источники также сообщили, что в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Однако администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока 2".

Axios указывает, что такое решение пойдет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве "Северного потока 2", но ограничительные меры избежит компания, ответственная за проект.

При этом представитель госдепа напомнил Axios, что администрация Байдена дала ясно понять: компании, вовлеченные в проект "Северный поток 2", могут попасть под санкции, а в США существует двухпартийный консенсус против этого проекта. Представитель считает, что "газопровод "Северный поток 2" - это российский геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Европы, и Украине, и союзникам и партнерам по восточному флангу НАТО".

В апреле Politico сообщало, что Минюст США еще в марте дал "зеленый свет" на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига. Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.

"Конгрессмены от обеих партий уже обращались в Госдеп за разъяснениями по поводу отмены данного решения", - передавало издание.

Белый дом в мае 2021 года должен представить Конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.

Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг Газпром США Госдепартамент Джо Байден Энтони Блинкен

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