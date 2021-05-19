В России могут пересмотреть зарплаты строителей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Затраты на стройку в части заработных плат и используемых технологий нужно будет пересмотреть, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"То, что расценки придется пересмотреть как минимум в части заработной платы, - это совершенно точно. У нас, к сожалению, рабочая сила сильно подорожала. В этом, конечно, есть минус на сегодняшнем этапе, но кардинально это плюс, потому что тогда мы будем производительность труда повышать и новые технологии применять. Поэтому этого не надо бояться", - сказал Хуснуллин на совещании президента России с членами правительства в среду.

Вопрос о тарифах и расценках во всех областях строительства был поднят президентом.

"Строительные компании обращаются с вопросами тарифов, расценок и т. д. Понятно, что все эти расценки должны быть экономически обоснованными. Все хотят получить денег побольше, это само собой разумеется, но нельзя, чтобы отрасль страдала, если будет фактически невозможно выполнять те контракты, которые они на себя берут", - отметил Владимир Путин.

Вице-премьер согласился с тем, что необходимо пересмотреть расценки в части стоимости стройматериалов, затраты на оплату труда и перечень используемых технологий для повышения эффективности стройки.

"В части стоимости материалов надо будет пересмотреть и сами виды работ - обязательно надо применять современные виды работ, тогда, может, расценки будут выше, но за счет производительности, в конечном итоге, произойдет снижение. Это комплексная программа, мы ее подготовим", - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что Минстрой вносит изменения в методику расчета зарплаты строителей, предложил менять условия госконтрактов при изменении цен на стройматериалы и пр.

"Мы последовательно будем идти к справедливости оплаты за строительный труд. Отрасль должна из "черной" и "желтой" зоны работать "в белую"... Целенаправленно с февраля мы осуществляем контроль в сметно-нормативной базе страны. Эти изменения связаны с изменением индексов удорожания строительного продукта и с изменением базовой заработной платы рабочих первого-четвертого разряда, которые формируют зарплатную составляющую строительного комплекса", - заявлял ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.