Минстрой РФ доработает механизм точечного ввоза мигрантов на стройки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - На российских стройках не хватает еще около 1,2 млн рабочих, Минстрой РФ дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита, сообщил во вторник журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин.

"Мы завозим строителей в ручном управлении, но массово механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз. Нам нужно возместить еще минимум 1,2 млн (рабочих - ИФ) на стройках, и не везде, к сожалению, мы сумели заместить нашими строителями", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

"На базе программ Главгосэкспертизы мы уже открыли центры в трех регионах", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в Москве в настоящее время не хватает 20 тыс. строителей.

В середине сентября 2020 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что на строительных площадках сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

Минстрой обратился к правительству с предложением о точечном ввозе трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на стройки крупных застройщиков для того, чтобы избежать смещения сроков строительства.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки. В конце января Файзуллин сообщил, что Минстрой запустил механизм точечного ввоза мигрантов.