Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 148 248+304 340

Минстрой РФ доработает механизм точечного ввоза мигрантов на стройки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - На российских стройках не хватает еще около 1,2 млн рабочих, Минстрой РФ дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита, сообщил во вторник журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин.

"Мы завозим строителей в ручном управлении, но массово механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз. Нам нужно возместить еще минимум 1,2 млн (рабочих - ИФ) на стройках, и не везде, к сожалению, мы сумели заместить нашими строителями", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

"На базе программ Главгосэкспертизы мы уже открыли центры в трех регионах", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в Москве в настоящее время не хватает 20 тыс. строителей.

В середине сентября 2020 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что на строительных площадках сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

Минстрой обратился к правительству с предложением о точечном ввозе трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на стройки крупных застройщиков для того, чтобы избежать смещения сроков строительства.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки. В конце января Файзуллин сообщил, что Минстрой запустил механизм точечного ввоза мигрантов.

Минстрой РФ Ирек Файзуллин

Новости по теме

Новости

Суд Петербурга оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн руб. за призывы на митинги

Изменен порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Изменен порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Уголовное дело возбуждено после отравления 49 человек в Махачкале

Уголовное дело возбуждено после отравления 49 человек в Махачкале

В Сочи запретят строить многоэтажки на время разработки генплана

В московский суд поступили 12 протоколов о штрафах против Telegram и TikTok

В московский суд поступили 12 протоколов о штрафах против Telegram и TikTok
Умершие знаменитости

Скончалась автор детективов Татьяна Полякова

Скончалась автор детективов Татьяна Полякова

РЖД введут единый формат для всех вокзалов

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

РКН потребовал заблокировать телеграм-боты по "пробиву данных" граждан

Ряду категорий работников в РФ стало проще досрочно выйти на пенсию

Ряду категорий работников в РФ стало проще досрочно выйти на пенсию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');