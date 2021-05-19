Бывший вице-губернатор Петербурга получил 5,5 лет колонии за коррупцию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга признал бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна виновным во взяточничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове, передал корреспондент "Интерфакса" в среду.

"Назначить наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - объявила судья Екатерина Ботанцова. Также Оганесяну назначен штраф.

Оганесян обвинялся по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и двух эпизодах по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). При оглашении приговора судья исключила из обвинения Оганесяна преступление по ч.4 статьи 159 УК РФ.

Дела о хищении и крупной взятке

Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян был задержан и арестован в ноябре 2016 года. По версии следствия, он обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона, в результате чего в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора о поставке видео-табло. Из них Оганесян получил не менее 28 млн рублей.

Из материалов дела следует, что бывший первый заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик визировал перечисление авансовых платежей на счет ЗАО "ТДМ". Также установлена причастность к хищению Григория Попова (ранее работал директором Александринского театра ), который руководил ЗАО "ТДМ", и трех работников компании.

Дело Оганесяна было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он полностью признал свою вину, дал показания о других преступлениях и предпринял меры для погашения причиненного им ущерба.

Летом 2018 года дело Оганесяна было возвращено из суда в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. На этом этапе Оганесяну, сотрудничавшему со следствием, добавили еще один преступный эпизод - о получении взятки в особо крупном размере.

Следствие посчитало, что Оганесян получил от гендиректора ООО "Стройэлектромонтаж №5" Василия Сливкина 20 млн рублей за обеспечение победы в конкурсах на строительство школы за 1 млрд рублей и на установку художественной подсветки стадиона на Крестовском острове за 350 млн рублей. По версии следствия, посредниками при передаче взятки были Кирилл Сливкин и Николай Хрипунов. Обвиняемым по данному делу также является экс-заместитель комитета по строительству Петербурга Янчик.

Оганесян не согласился с этим эпизодом обвинения, и ранее заключенное соглашение о сотрудничестве со следствием было разорвано. Сейчас он не признает ни одного эпизода обвинения.